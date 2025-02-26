Депутат Нилов: самозанятые и получающие зарплату в конверте могут остаться без пенсии

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Граждане, осуществляющие трудовую деятельность как самозанятые, рискуют остаться без страховой пенсии, если добровольно не начнут формировать будущие выплаты. Об этом заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов в беседе с RT.

По словам парламентария, в России насчитывается 12 миллионов самозанятых, при этом добровольно страхует себя в Социальном фонде для формирования пенсии только 1% из них. Не воспользовавшиеся этим правом граждане к наступлению пенсионного возраста будут иметь недостаточное количество баллов и стажа для пенсии, предупредил Нилов.



" <...> Им придется официально работать, зарабатывать эти баллы и стаж и либо докупать их, либо ждать еще пять лет до назначения социальной пенсии", – отметил депутат.

Кроме того, с проблемой получения страховой пенсии могут столкнуться россияне, получающие неофициальную зарплату в конверте – частично или полностью, добавил парламентарий.

Ранее Совфеде заявили, что в России в этом году один пенсионный балл стоит 59 241,6 рубля. Стоимость рассчитывается путем умножения минимального размера оплаты труда (22 440 рублей в 2025 году) на 12 месяцев и 22%. Затем это число умножают на 8, чтобы получить максимальный размер взносов.

Между тем с 2026 года в России пенсии с 2026 года будут назначаться без заявлений. Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до наступления пенсионного возраста.