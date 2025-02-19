Сенатор Епифанова сообщила, что пенсии будут назначать без заявлений с 2026 года

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В России пенсии с 2026 года будут назначаться без заявлений. Об этом РИА Новости сообщила сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до наступления пенсионного возраста. В этом случае гражданам сразу же направят уведомление о состоянии лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки выплат для получения в будущем повышающих коэффициентов. Отсрочку можно будет получить, написав соответствующее заявление в Соцфонд, уточнила сенатор.

Как рассказала собеседница агентства, в следующем году на пенсию выйдут 59-летние женщины и 64-летние мужчины, имеющие 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее сенатор Епифанова сообщила, что в России в этом году один пенсионный балл стоит 59 241,6 рубля. Стоимость рассчитывается путем умножения минимального размера оплаты труда (22 440 рублей в 2025 году) на 12 месяцев и 22%. Затем это число умножают на 8, чтобы получить максимальный размер взносов.

Между тем Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% по уровню инфляции. Ранее индексация составляла 5,1%, что оказалось меньше фактической инфляции. В результате запланированных изменений пенсии будут проиндексированы еще на 4,4%.