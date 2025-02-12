Экономист Ляшок: пенсия россиян в марте будет меньше февральской

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Российские пенсионеры в марте получат пенсию меньше, чем в феврале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.

Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией была отправлена специальная доплата в виде доиндексации январской пенсии. Эксперт добавил, что поскольку доиндексация назначена с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.

Ранее Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января 2025 года. Документ был внесен на рассмотрение правительством в феврале.

Кроме того, депутаты подготовили законопроект, предусматривающий перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).