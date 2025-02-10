Депутат Бессараб поддержала перерасчет пенсий работающим пенсионерам

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Выплаты работающим пенсионерам необходимо увеличивать, однако это достаточно сложный процесс. Таким мнением с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект о перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Таким образом, этот показатель должен вырасти с 3 до 10. Если документ будет принят, перерасчет по новым правилам произойдет с 1 августа 2025 года.

Светлана Бессараб поддержала инициативу и назвала ее "крайне необходимой". Работающим пенсионерам очень важно накапливать дополнительные ИПК для последующего увеличения выплат, объяснила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Повышение коэффициента – достаточно сложный процесс, поскольку потребует дополнительных средств. Но вместе с тем это вполне справедливо, поскольку работодатель за пенсионера выплачивает полный тариф страховых взносов, при этом возврат пенсионеру идет только на 3 балла.

Кроме того, повышение ИПК будет стимулировать пенсионеров продолжать работу. Для текущего состояния рынка труда это очень важно, так как в России есть нехватка кадров, отметила Бессараб.

Кроме того, чем больше трудоспособного населения, тем лучше условия для обеспечения достойных выплат нынешним пенсионерам. Это связано с тем, что 22% от зарплаты сотрудника работодатель направляет на формирование пенсии ее действующим получателям.

"У нас 75 миллионов трудоспособного населения и почти 43 миллиона пенсионеров. Для достойных социальных выплат необходимо двое трудоспособных на одного пенсионера", – указала депутат.

Ранее сообщалось, что россияне могут разморозить накопительную часть пенсии в случае ее перевода в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это право есть у граждан, которые работали с 2002 по 2013 год и сформировали эти накопления. Выполнить операцию можно на "Госуслугах" или сайте негосударственного пенсионного фонда, а также в приложениях и отделениях банков. Начать получать выплаты могут женщины от 55 и мужчины старше 60 лет, а также те, у кого с момента участия в программе прошло 15 лет.

