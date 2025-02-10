Депутат Бессараб поддержала перерасчет пенсий работающим пенсионерам

10 февраля, 12:59Общество
Фото: depositphotos/racorn
Выплаты работающим пенсионерам необходимо увеличивать, однако это достаточно сложный процесс. Таким мнением с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект о перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Таким образом, этот показатель должен вырасти с 3 до 10. Если документ будет принят, перерасчет по новым правилам произойдет с 1 августа 2025 года.
Светлана Бессараб поддержала инициативу и назвала ее "крайне необходимой". Работающим пенсионерам очень важно накапливать дополнительные ИПК для последующего увеличения выплат, объяснила парламентарий.
Кроме того, повышение ИПК будет стимулировать пенсионеров продолжать работу. Для текущего состояния рынка труда это очень важно, так как в России есть нехватка кадров, отметила Бессараб.
Кроме того, чем больше трудоспособного населения, тем лучше условия для обеспечения достойных выплат нынешним пенсионерам. Это связано с тем, что 22% от зарплаты сотрудника работодатель направляет на формирование пенсии ее действующим получателям.
"У нас 75 миллионов трудоспособного населения и почти 43 миллиона пенсионеров. Для достойных социальных выплат необходимо двое трудоспособных на одного пенсионера", – указала депутат.
Ранее сообщалось, что россияне могут разморозить накопительную часть пенсии в случае ее перевода в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это право есть у граждан, которые работали с 2002 по 2013 год и сформировали эти накопления. Выполнить операцию можно на "Госуслугах" или сайте негосударственного пенсионного фонда, а также в приложениях и отделениях банков. Начать получать выплаты могут женщины от 55 и мужчины старше 60 лет, а также те, у кого с момента участия в программе прошло 15 лет.