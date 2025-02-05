Депутат Бессараб: двум категориям россиян повысят пенсии с 1 марта 2025 года

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Россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в феврале и получившие в этом месяце I группу инвалидности, с 1 марта будут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, в целом в начале весны масштабного повышения пенсий не планируется. Выплаты увеличатся лишь у отдельных категорий россиян.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если в феврале гражданин достиг возраста 80 лет или получил I группу инвалидности, то с 1 марта ему повысят фиксированную выплату к пенсии. После недавней доиндексации размер выплаты сейчас составляет 8 907,70 рубля – у вышеперечисленных категорий россиян она увеличится в два раза.

Также депутат добавила, что с 1 апреля 2025 года в РФ проиндексируют социальные пенсии – их размер увеличится на 14,75%.

"Повышение было заложено в бюджет по поручению президента, чтобы поддержать реальные доходы самых незащищенных слоев населения", – отметила Бессараб.

По словам парламентария, во всех случаях индексация произойдет в проактивном, беззаявительном порядке.

Ранее в правительстве одобрили законопроект о доиндексации военных пенсий на уровень фактической инфляции. Согласно документу, выплаты увеличат на 9,5% задним числом – с 1 января 2025 года. По словам вице-премьера Госдумы Александра Жукова, нижняя палата парламента примет проект максимально оперативно.

