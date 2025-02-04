Сенатор Епифанова: в 2025 году в РФ пенсионный балл стоит свыше 59 тысяч рублей

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В России в текущем году один пенсионный балл стоит 59 241,6 рубля. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, стоимость балла рассчитывается по умножению минимального размера оплаты труда (22 440 рублей в текущем году) на 12 месяцев и на 22%. Затем эту цифру умножают на 8, чтобы получить максимальный размер взносов.

"Следовательно, в 2025 году максимальный взнос составляет 473 932,8 рубля. Если внести эту сумму, то по итогам 2025 года на лицевой счет в Социальном фонде зачислят 7,808 пенсионного балла", – уточнила сенатор.

В текущем году пенсионные баллы могут купить только некоторые граждане. Например, неработающие и работающие неофициально россияне, то есть не подпадающие под обязательное пенсионное страхование, индивидуальные предприниматели, адвокаты или нотариусы. Также к этим гражданам относят работающих за рубежом, но рассчитывающих на пенсию в России, и самозанятых.

Возможность приобретения баллов есть и у работающих граждан, которые зарегистрированы как самозанятые, напомнила Епифанова. При этом важно, чтобы доходы от самозанятости и от основной работы поступали из разных источников.

Кроме того, россияне, которые официально трудоустроены, не имеют возможности приобрести дополнительные баллы, но могут сделать это за своих неработающих близких.

Сенатор обратила внимание, что для приобретения баллов необходимо оформить договор о добровольном пенсионном страховании с Социальным фондом. Это можно сделать через личный кабинет на сайте СФР, отправив документы по почте или посетив офис лично.

По словам Епифановой, договор надо заключить в начале года. Если затягивать с решением, можно получить меньше страхового стажа за уплату взносов за год.

"Если у вас уже есть накопленные пенсионные баллы и стаж, проверьте, сколько все еще не хватает. Возможно, имеет смысл подождать и поднакопить необходимую сумму самостоятельно", – рекомендовала сенатор.

Однако в случае, если не хватает большого количества баллов, Епифанова посоветовала открыть вклад в банке и инвестировать в негосударственный пенсионный фонд.

С 2025 года для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. За каждый пенсионный балл размер пенсии вырастает на 142,76 рубля.

Между тем досрочно выйти на пенсию в 2025 году смогут сотрудники опасных производств, получившие инвалидность россияне и те, кто набрал минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), рассказал ранее депутат ГД Никита Чаплин.

Кроме того, досрочно выйти по выслуге лет смогут граждане, работавшие на государственной и военной службе.