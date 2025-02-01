В Госдуме назвали фейком сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Информация о переводе пенсий в цифровые рубли является фейком, так как это противоречит праву российских граждан на выбор формы получения пенсионных выплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

"В настоящее время в социальных сетях распространяется фейк, что россияне теперь будут получать пенсии в виде цифровых рублей, а для отказа нужно направить заявление в регулятор или в обслуживающий пенсионера банк <...> на самом деле проект цифрового рубля еще тестируется, и доступ к этой валюте ограничен", – объяснил парламентарий.

Гаврилов добавил, что с учетом социальной значимости пенсионных выплат государство не может установить единственный способ их получения.

"Введение жестких рамок в этом вопросе неизбежно вызвало бы общественное сопротивление и правомерные вопросы, связанные с ограничением выбора и возможными трудностями в получении законно причитающихся выплат. Именно поэтому цифровой рубль не может быть единственной формой пенсионных выплат", – заключил председатель комитета Госдумы.

Между тем 1 февраля социальный фонд России проиндексировал фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и стоимость пенсионного коэффициента на фактический уровень инфляции в 9,5%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составит порядка 24,9 тысячи рублей.

Для индексации страховых пенсий на 9,5% не нужно обращаться в Социальный фонд РФ, поскольку их повысят автоматически – в феврале пенсионерам просто доначислят выплату за январь. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Кроме того, Бессараб рассказала, что россияне, отметившие в январе 2025-го 80-летний юбилей, с 1 февраля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии.