Депутат Бессараб: россиянам автоматически проиндексируют страховые пенсии на 9,5%

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Для индексации страховых пенсий на 9,5% не нужно обращаться в Социальный фонд РФ, поскольку их повысят автоматически – в феврале пенсионерам просто доначислят выплату за январь. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Владимир Путин распорядился повысить страховые пенсии и пособия на 9,5%. По словам главы государства, в начале года индексация произошла на прогнозное значение (7,3%), однако по итогу реальный показатель инфляции оказался выше. Индексация будет оформлена задним числом, с 1 января 2025 года, а доплату начислят в феврале. Президент поручил правительству провести необходимые действия в самые короткие сроки.

По словам Светланы Бессараб, еще в 2024 году при принятии бюджета кабмин решили наделить полномочиями по доиндексации пенсий, если годовая инфляция превысит прогнозное значение в 7,3%. Благодаря этому дополнительно повысить выплаты получится в сжатые сроки.

"Правительству дали такие полномочия, потому что через обычное прохождение законопроекта (три чтения в Госдуме, чтение в Совете Федерации и затем подпись президента) это будет достаточно длительный период на исполнение", – отметила депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Росстатом установлена годовая инфляция в размере 9,5%, поэтому мы ожидаем перерасчета на 2,2%. То есть пенсионерам будет доначислена выплата за январь. Думаем, уже в феврале это решение будет выполнено.

По словам парламентария, для индексации не нужно обращаться в Социальный фонд РФ.

"Получателям произведут повышение в беззаявительном режиме", – указала она.

Ранее Светлана Бессараб рассказала, что россияне, отметившие в январе 2025-го 80-летний юбилей, с 1 февраля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Также она увеличится у граждан, получивших в первый месяц года I группу инвалидности.

