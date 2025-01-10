Депутат Бессараб назвала категории россиян, которым увеличат пенсии в феврале 2025 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Страховые пенсии могут дополнительно вырасти в России с 1 февраля 2025 года, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%. Однако не исключено, что в феврале правительство может провести дополнительную индексацию.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля. Оно будет озвучено.

Депутат также отметила, что с 1 февраля удвоится фиксированная выплата к пенсии у граждан, достигших в январе возраста 80 лет или получивших I группу инвалидности.

"На сегодняшний момент размер фиксированной выплаты составляет 8 728,73 рубля. После удвоения эти категории граждан будут получать 17 457,46 рубля", – указала Бессараб.

Во всех случаях увеличение выплат произойдет автоматически.

"Мы уже давно отказались от дополнительных излишних бюрократических моментов, когда гражданам приходилось писать заявления, стоять в очередях. Сегодня это все делается в проактивном, беззаявительном порядке", – напомнила депутат.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в ближайшие два года в России произойдут еще четыре индексации пенсии. В 2026 году выплаты вырастут с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля – на 5,5%. В 2027 году в эти же месяцы пенсии повысят на 4 и 4,1% соответственно.

