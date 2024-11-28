Профессор Виноградов: ежемесячная денежная выплата требует подачи заявления

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Для получения некоторых соцвыплат и льгот, направленных на поддержку пенсионеров, следует подать заявление в соответствующие органы, сообщил RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Он напомнил, что не все пособия предоставляются автоматически. К примеру, среди таких льгот ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая полагается ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан. Только инвалидам ЕДВ назначается автоматически, остальным же категориям граждан нужно самостоятельно подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ или онлайн через портал госуслуг.

К заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают право на льготу – это паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение льготника. Размер выплаты зависит от категории льготы и от того, получает ли пенсионер социальные услуги в натуральной форме.

Виноградов подчеркнул, что пенсионеры, которые являются инвалидами I группы, достигли 80 лет или имеют на иждивении нетрудоспособных родственников, могут получать фиксированную выплату к пенсии в повышенном размере.

Чтобы получить ее, им нужно подать заявление в Социальный фонд России, приложив к нему подтверждающие документы. Размер повышения обычно составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого иждивенца, но выплачивается не более чем за трех человек.

Также пенсионеры могут рассчитывать на увеличенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж. Она доступна пенсионерам, проработавшим в сельской местности от 30 лет. Эксперт обратил внимание, что если сельский стаж накоплен уже после выхода на пенсию, пенсионеру нужно самостоятельно обратиться с заявлением для оформления. Доплата полагается неработающим пенсионерам. Если же человек работает, получать ее он сможет только после увольнения.

Доктор юридических наук добавил, что неработающие граждане, которым не хватает стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии, могут подать заявление на получение социальной пенсии. Итоговая сумма зависит от прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление лично.

Помимо прочего, пенсионеры могут рассчитывать на субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю этих расходов в общем доходе семьи пенсионера. Также они могут оформить налоговый вычет при покупке недвижимого имущества.

Юрист напомнил, что пенсионер вправе вернуть НДФЛ за тот год, в который была оформлена покупка, и еще за три предыдущих года. Заявление на получение льготы нужно подать один раз лично в налоговой инспекции, на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика или через МФЦ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Таким правом могут воспользоваться женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60 лет. Чтобы получить средства, необходимо подать заявление в Социальный фонд России либо негосударственный пенсионный фон (НПФ), если накопления формировались там.