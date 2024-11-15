Сенатор Епифанова: минимальная сумма ИПК для выхода на пенсию составит 30 единиц

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Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для того, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составит 30 единиц. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова, передает РИА Новости.

"С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК", – заявила она.

Епифанова напомнила, что сейчас максимальное количество ИПК, которое можно набрать за год, равняется 10 единицам. ИПК начисляются за каждый год работы или прочей деятельности, в том числе ухода за детьми, на лицевой счет каждого гражданина, работодатель которого уплачивает взносы в Соцфонд.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб рассказала, что ряд россиян могут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в следующем году. Речь идет о деньгах, которые были заморожены в 2014 году. Воспользоваться этим правом могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что на фоне сообщений о выплате пенсионных накоплений могут начать проявлять свою активность мошенники. В связи с этим он посоветовал россиянам оставаться бдительными и не рассказывать никому о возможности получить деньги.

