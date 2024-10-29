Депутат Чаплин посоветовал никому не рассказывать о выплате пенсионных накоплений

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Депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал россиянам, которые получат в 2025 году выплату до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений, оставаться бдительными, чтобы не активизировались мошенники. Парламентарий в беседе с RT рекомендовал никому не рассказывать о том, что есть возможность получения такой суммы денег.

Чаплин напомнил, что для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в соответствующие органы. Это позволяет будущим пенсионерам самостоятельно определить наиболее удобный способ получения своих накоплений. При этом индексация единовременной выплаты учитывает инфляцию и рост прожиточного минимума, что делает изъятие накоплений более реальным для граждан.

"Это позволяет не только улучшить благосостояние пенсионеров, но и стимулировать экономическую активность, так как высвобожденные средства могут быть инвестированы обратно в рынок", – подчеркнул Чаплин.

Ранее стало известно, что граждане РФ смогут забрать замороженные в 2014 году средства единой выплатой, если их размер не превышает пороговую сумму, или получать их в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

В 2024 году россияне могут забрать пенсионные накопления, если их размер не превышает 351 тысячи рублей. В следующем году этот порог планируется поднять на 17%, и сумма достигнет 412 тысяч рублей. Решение связано с изменением методики расчета и назначения выплаты в 2024 году.