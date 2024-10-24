Глава Соцфонда Чирков: часть россиян получит проиндексированную пенсию уже в декабре

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Социальный фонд России располагает средствами на индексацию пенсий как работающим, так и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Благодаря этому граждане получат все соответствующие выплаты с учетом индексации в начале следующего года, заявил глава ведомства Сергей Чирков. Об этом пишет РИА Новости.

При этом те, кто обычно получает пенсию по графику в начале месяца, получат ее в декабре, уточнил Чирков. Также он добавил, что на индексацию выплат с 1 января выделяется более 106 миллиардов рублей. В настоящее время фонд проводит подготовительную работу к индексации.

В декабре 2024 года проиндексированную пенсию за январь получат также те, у кого дата выплаты выпадает на нерабочий праздничный день. Изначально в 2025 году планировалось проводить индексацию пенсий по новым правилам – в феврале и апреле. Однако позже было принято решение пока осуществлять ее по старой схеме – только раз в год. В 2026-м же власти снова запланировали проводить индексацию дважды в год.

Средний размер страховой пенсии в следующем году составит примерно 24 тысячи рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. Ранее он отмечал, что инфляция на конец 2024 года составляет 7,3%. В связи с этим средний размер страховой пенсии по старости достигнет 24 тысяч рублей вместо около 21 тысячи.

