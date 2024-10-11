Минимальный размер пенсии с доплатой вырастет до 25 850 рублей в 2025 году в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Проект бюджета Москвы на 2025–2027 годы предполагает увеличение минимального размера пенсии с учетом столичной доплаты в следующем году с 24,5 тысячи рублей до 25 850 рублей в месяц. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров.

С 1 января следующего года на 5,5% будут проиндексированы размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью. При этом на выплаты семьям с детьми предусмотрено 92,8 миллиарда рублей, а старшему поколению – 202,4 миллиарда рублей. Из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам выделено 177,7 миллиарда рублей.

Кроме того, более 186 миллиардов рублей направят на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте в Москве и Московской области, а также пригородном ж/д транспорте.

Еще около 62 миллиардов рублей планируют направить на обеспечение горожан бесплатными либо льготными лекарствами, медизделиями и специализированным лечебным питанием.

Между тем в России пенсионеры получат проиндексированную пенсию в 2025 году автоматически, без каких-либо дополнительных заявлений. Об этом ранее рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, изначально планировалось повысить пенсии на 4,5%, однако из-за роста инфляции процент был скорректирован.

По сравнению с 2024 годом выплаты увеличатся на 7,5%. Рост объясняется тем, что с 1 января пенсии вырастут на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции.