РБК: россияне посчитали порогом бедности доход в 43 тысячи рублей

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Россияне считают бедными людей, чей ежемесячный доход не превышает 43 тысяч рублей, выяснили аналитики. С исследованием ознакомился РБК.

Респонденты сообщили, что в Москве необходимо зарабатывать не менее 45 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 41 тысячу рублей, а в других регионах – 42 тысячи рублей.

Опрос показал, для достойной жизни в месяц необходимо получать в среднем 250 тысяч рублей. Жители столицы считают, что для этого нужно зарабатывать 270 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 240 тысяч рублей.

Богатыми людьми опрошенные посчитали тех, чей доход превышает 860 тысяч рублей в месяц. В Москве, по мнению респондентов, мужчинам нужно зарабатывать 920 тысяч рублей в месяц, женщинам – 780 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге богатыми считаются люди с доходом более 800 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики выяснили, что около 19% россиян на рабочем месте мотивируют себя мыслями о зарплате, премии или бонусах. При этом 33% респондентов сообщили, что выпивают кофе для бодрости, столько же сотрудников переключают внимание на более интересные рабочие задачи. Еще 28% разбивают проекты на мелкие задачи и решают их постепенно.