Профессор Сафонов: инициативу выплаты 13-й пенсии в России будет сложно реализовать

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Идею выплаты 13-й пенсии в России будет сложно реализовывать. Об этом в эфире радио КП заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, Социальный фонд направляет на выплату пенсий средства, которые поступают ему в качестве страховых взносов от работодателей. Вторым же источником является федеральный бюджет, дополнил эксперт. Как отметил профессор, в обоих случаях реинвестировать деньги для выплаты повышенных пенсий нельзя.

"Эмоционально это было бы, конечно, здорово. Вряд ли кто-то был бы против. Но с экономической точки зрения еще раз подчеркну, для выплаты страховых 13-х пенсий источника нет. Потому страховые пенсии платятся за счет поступления заработной платы, и не у всех есть 13-е заработные платы, с налогов от которых можно было бы дополнительно заплатить такую пенсию", – сказал Сафонов.

С предложением выплачивать всем пожилым россиянам 13-ю пенсию выступил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Парламентарий направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующее обращение, где указал, что на данный момент средняя пенсия остается в четыре раза ниже средней зарплаты.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала популистской данную идею. Она напомнила, что пенсия формируется из ежемесячных страховых взносов, которые выплачивает каждый работающий россиянин через своего работодателя.

