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08 октября, 05:48

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"Известия": средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч в 2025 году

Средняя пенсия по старости увеличится до 24 тысяч рублей в 2025 году

Фото: 123RF/yli1525743

Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на трехлетку.

По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%. Рост объясняется тем, что с 1 января следующего года пенсии увеличат на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции. Еще одной причиной стало возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам.

Средние пенсии вырастут быстрее за счет того, что правительство вернется к индексации выплат в том числе и для работающих пожилых россиян, считают эксперты. После возвращения индексации средние выплаты работающим могут достичь 20 тысяч рублей, подсчитали аналитики.

В проекте бюджета Соцфонда также предлагается проиндексировать социальные пенсии в России на 14,75% с 1 апреля 2025 года, благодаря чему сумма выплат составит в среднем 15 456 рублей.

Кроме того, в Госдуму до конца года внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, данный законопроект актуален, так как в России второй год подряд фиксируется повышенная инфляция.

Индексация социальных пенсий в РФ в 2025 году может составить почти 15%

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