Вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать 13-ю пенсию

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В Госдуму до конца года будет внесен законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Об этом заявил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

"Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив – становится еще более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года", – приводит его слова РИА Новости.

Чернышов заявил, что данный законопроект актуален, так как в России второй год подряд фиксируется повышенная инфляция. По его мнению, рост зарплат граждан частично компенсирует ее, однако доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за ростом цен.

Вице-спикер ГД высказался, что поправки будут касаться размера выплаты. Он уточнил, что для того, чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров.

Ранее в Госдуме рассказали, что начиная с 2025 года работающим пенсионерам будут индексировать пенсию два раза в год – в феврале и апреле. Трудоустроенному пожилому человеку будут повышать только ту сумму, которую он получает на руки на сегодняшний день. Получить полностью проиндексированную пенсию за все годы работы можно будет только после увольнения.

