РБК: власти планируют поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

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Власти РФ предложили скорректировать правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, в паспорте нацпроекта "Кадры" предусмотрено повышение ИПК с трех до десяти лет.

На сегодняшний день работающие пенсионеры могут получить не более трех ИПК в год. Предполагаемые изменения позволят им накапливать баллы наравне с населением, которые находятся в трудоспособном возрасте.

В министерстве труда отметили, что наполнение национального проекта еще дорабатывается, его структура пока не утверждена.

Эксперты сообщили ранее, что с 1 сентября 2024 года повышенные пенсии начнут получать пожилые, прекратившие трудовую деятельность, а также отпраздновавшие 80-летний юбилей и оформившие I группу инвалидности.

Кроме того, стало известно, что страховые пенсии будут индексировать дважды в год: 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию.

