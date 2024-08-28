Эксперт Блисс предупредил о схеме с предложением пройти обследование пенсионеру

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Пенсионеры вновь попали под пристальное внимание мошенников. Новая схема предполагает якобы помощь с регистрацией, восстановлением доступа или оформлением документов в банковских приложениях или на "Госуслугах", рассказал эксперт по информационной безопасности одного финансового маркетплейса Никита Блисс в беседе с RT.

Например, пожилому человеку могут позвонить из поликлиники, назвать его паспортные данные и предложить бесплатно пройти курс обследования в ведущей клинике, уточнил специалист.

"Для записи всего лишь надо указать код из СМС. Либо под похожим предлогом могут узнать у жертвы номер СНИЛС для восстановления доступа к учетной записи на "Госуслугах", – добавил Блисс.

Эксперт подчеркнул, что новая мошенническая схема носит многоступенчатый характер. Сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах". Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел сервиса для подписания документов. Жертве же только приходит уведомление о том, что нужно подписать документ.

После этого, по словам специалиста, пенсионеру звонит якобы сотрудник органов, который убеждает, что все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги. Под гнетом жертва торопится выполнить рекомендацию и тем самым запускает вторую часть схемы.

"Ему снова звонит сотрудник, но уже якобы "настоящий", и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. И они после подписания доверенности получили доступ ко всем счетам, поэтому средства с них нужно незамедлительно перевести на безопасный счет", – продолжил Блисс.

Во избежание подобных ситуаций он порекомендовал родственникам проводить регулярные беседы с членами семьи пенсионного возраста. Он обратил внимание, что в разговоре важно объяснить им основные виды мошенничества и научить их быть внимательными к психологическому напору и просьбам сделать что-то сразу.

Статистика августа показала, что злоумышленники практически в половине случаев использовали три схемы, где под видом перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС, скидки на ЖКУ выманивали у пенсионеров данные для кражи средств.

Они представляются сотрудниками Социального фонда РФ и, обещая перерасчет или увеличение пенсии, говорят о необходимости заполнить заявление по телефону, для которого просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к телефону пенсионера. После поступления жертве СМС-кода мошенники получают доступ к личному кабинету пожилого человека на портале "Госуслуги".