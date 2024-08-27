Мосжилинспекция предупредила об участившихся случаях мошенничества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве участились случаи мошенничества, когда в квартиры горожан под видом сотрудников коммунальных служб приходят злоумышленники. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосжилинспекции.

Под влияние аферистов подпадают пожилые люди. Мошенники предлагают им услуги по поверке или замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование.

В ведомстве отметили, что коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения, кроме аварийных ситуаций.

"В рамках федеральной информационной кампании "Стоп мошенничеству" напоминаем, что все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой – это мошенники", – говорится в сообщении.

Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб, размещенным на портале mos.ru.

В августе злоумышленники практически в половине случаев использовали три схемы, где под видом перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС, скидки на ЖКУ выманивали у пенсионеров данные для кражи средств. Они представляются сотрудниками Социального фонда РФ и, обещая перерасчет или увеличение пенсии, говорят о необходимости заполнить заявление по телефону, для которого просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к телефону пенсионера. После поступления жертве СМС-кода мошенники получают доступ к личному кабинету пожилого человека на портале "Госуслуги".

