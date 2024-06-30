Столичная прокуратура спасла квартиру москвича от телефонных мошенников

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Работники Измайловской межрайонной прокуратуры предотвратили кражу квартиры у московского пенсионера, сообщает телеграм-канал столичного ведомства.

"К прокурору на прием пришла риэлтор, которая сообщила, что в агентство недвижимости, где она работает, с целью продажи своей квартиры обратился москвич, который возможно стал жертвой телефонных мошенников", – рассказали в пресс-службе.

После этого прокуроры немедленно связались с 68-летним мужчиной и убедили его не совершать никаких сделок с квартирой. Позже он рассказал, что звонившие ему представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили об угрозе его недвижимости и сбережениям.

Он успел отдать часть накоплений и уже хотел продать квартиру на Щелковском шоссе, для чего и обратился в агентство. Пострадавшему объяснили, что нельзя выполнять требования, поступившие по телефону. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД РФ рассказали, что злоумышленники начали писать россиянам, представляясь известными людьми, родственниками, а также начальниками. Мошенники научились подделывать голоса с целью получить доступ к персональным данным и финансам россиян, предупредили там.

