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08 ноября, 14:12

Политика

Песков заявил, что сценарий визита Путина на саммит G20 пока рано обсуждать

Фото: kremlin.ru

Возможное участие Владимира Путина в саммите G20 в Майами обсуждать преждевременно, так как подобные визиты всегда связаны с серьезными логистическими сложностями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я бы не забегал так далеко", – сказал он, отвечая на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина, может ли глава государства воспользоваться приглашением на форум после предполагаемой трехсторонней встречи с коллегами из США и Китая в Шэньчжэне.

Представитель Кремля также рассказал, что президент самостоятельно вносит изменения в рабочий график. Песков добавил, что на такие корректировки необходимо реагировать оперативно.

Отдельно пресс-секретарь прокомментировал подготовку возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС. По его словам, стороны набрасывают предложения по повестке.

"Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус", – пояснил он.

Если договоренности достичь удастся и встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа состоится, то обсуждение привлечет внимание всего мира.

Саммит G20 в этом году состоится в Майами 14–15 декабря. Трамп выразил готовность пригласить на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава Белого дома считает важным участие России в обсуждениях в рамках "Большой двадцатки". По его словам, Вашингтон и Москва должны сохранять контакты на определенном уровне, несмотря на разногласия между странами. Рубио пояснил, что диалог необходим для предотвращения возможной эскалации в случае непредвиденного развития событий.

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