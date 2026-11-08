08 ноября, 14:12Политика
Песков заявил, что сценарий визита Путина на саммит G20 пока рано обсуждать
Фото: kremlin.ru
Возможное участие Владимира Путина в саммите G20 в Майами обсуждать преждевременно, так как подобные визиты всегда связаны с серьезными логистическими сложностями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я бы не забегал так далеко", – сказал он, отвечая на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина, может ли глава государства воспользоваться приглашением на форум после предполагаемой трехсторонней встречи с коллегами из США и Китая в Шэньчжэне.
Представитель Кремля также рассказал, что президент самостоятельно вносит изменения в рабочий график. Песков добавил, что на такие корректировки необходимо реагировать оперативно.
Отдельно пресс-секретарь прокомментировал подготовку возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС. По его словам, стороны набрасывают предложения по повестке.
"Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус", – пояснил он.
Если договоренности достичь удастся и встреча Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа состоится, то обсуждение привлечет внимание всего мира.
Саммит G20 в этом году состоится в Майами 14–15 декабря. Трамп выразил готовность пригласить на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава Белого дома считает важным участие России в обсуждениях в рамках "Большой двадцатки". По его словам, Вашингтон и Москва должны сохранять контакты на определенном уровне, несмотря на разногласия между странами. Рубио пояснил, что диалог необходим для предотвращения возможной эскалации в случае непредвиденного развития событий.