Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 12:57

Спорт

Заммэра Горбенко отметил роль ветеранов спорта в воспитании чемпионов

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

8 ноября в России отмечают День ветеранов спорта. Он посвящен людям, связавшим свою жизнь со спортом высших достижений, подготовкой чемпионов и развитием спортивного движения в стране. Праздник объединяет атлетов, которые представляли Россию на крупнейших международных аренах, и их наставников. Тренеры помогали спортсменам развивать стойкость, соблюдать строгую дисциплину и добиваться побед.

"Ветераны спорта – люди, которые прославляли нашу страну на крупнейших соревнованиях, воспитывали чемпионов и развивали спортивное движение. Их преданность делу, стойкость и любовь к спорту служат примером для новых поколений. Мы благодарны каждому, кто своим трудом и талантом вносил и продолжает вносить вклад в развитие спорта в Москве", – отметил заммэра Москвы Александр Горбенко.

Для московских спортивных школ эта дата имеет особое значение. На сегодняшний день в спортшколах работают более трех тысяч тренеров, около 300 из которых удостоены почетного звания "Заслуженный тренер России".

В столичных школах также трудятся специалисты, посвятившие подготовке спортсменов более 30 лет. Среди них тренеры, методисты и другие сотрудники "невидимого фронта", без работы которых невозможно полноценное развитие спортивной отрасли.

Ветераны спорта своим примером показывают, что движение помогает сохранять активность в любом возрасте. Для москвичей "серебряного" возраста от 55 лет в разных районах города открыты бесплатные секции "Мосгорспорта". Подобрать подходящее направление и зарегистрироваться на занятия можно на сайте.

Реализуемые мероприятия соответствуют целям государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", национального проекта "Спорт России" и инфокампании "Мотивация к занятию спортом и продвижение спортивной инфраструктуры". Одна из них – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Столица вносит определяющий вклад в решение этой задачи. Особое внимание уделяется шаговой доступности инфраструктуры, поддержке семей с детьми, а также интеграции в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Ранее в Москве были организованы совместные спортивные занятия для ветеранов СВО и молодых москвичей. Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что участники спецоперации и активная молодежь идут плечом к плечу, показывая, что настоящий характер закаляется на стадионах, в залах и на спортивных площадках.

Читайте также


спортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика