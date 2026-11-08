Заммэра Горбенко отметил роль ветеранов спорта в воспитании чемпионов

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

8 ноября в России отмечают День ветеранов спорта. Он посвящен людям, связавшим свою жизнь со спортом высших достижений, подготовкой чемпионов и развитием спортивного движения в стране. Праздник объединяет атлетов, которые представляли Россию на крупнейших международных аренах, и их наставников. Тренеры помогали спортсменам развивать стойкость, соблюдать строгую дисциплину и добиваться побед.



"Ветераны спорта – люди, которые прославляли нашу страну на крупнейших соревнованиях, воспитывали чемпионов и развивали спортивное движение. Их преданность делу, стойкость и любовь к спорту служат примером для новых поколений. Мы благодарны каждому, кто своим трудом и талантом вносил и продолжает вносить вклад в развитие спорта в Москве", – отметил заммэра Москвы Александр Горбенко.



Для московских спортивных школ эта дата имеет особое значение. На сегодняшний день в спортшколах работают более трех тысяч тренеров, около 300 из которых удостоены почетного звания "Заслуженный тренер России".



В столичных школах также трудятся специалисты, посвятившие подготовке спортсменов более 30 лет. Среди них тренеры, методисты и другие сотрудники "невидимого фронта", без работы которых невозможно полноценное развитие спортивной отрасли.



Ветераны спорта своим примером показывают, что движение помогает сохранять активность в любом возрасте. Для москвичей "серебряного" возраста от 55 лет в разных районах города открыты бесплатные секции "Мосгорспорта". Подобрать подходящее направление и зарегистрироваться на занятия можно на сайте.



Реализуемые мероприятия соответствуют целям государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", национального проекта "Спорт России" и инфокампании "Мотивация к занятию спортом и продвижение спортивной инфраструктуры". Одна из них – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Столица вносит определяющий вклад в решение этой задачи. Особое внимание уделяется шаговой доступности инфраструктуры, поддержке семей с детьми, а также интеграции в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Ранее в Москве были организованы совместные спортивные занятия для ветеранов СВО и молодых москвичей. Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что участники спецоперации и активная молодежь идут плечом к плечу, показывая, что настоящий характер закаляется на стадионах, в залах и на спортивных площадках.

