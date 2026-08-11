В Москве ветераны СВО и столичная молодежь проводят совместные тренировки

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Совместные спортивные занятия для ветеранов специальной военной операции и молодых москвичей организованы в столице, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что участники СВО и активная молодежь идут плечом к плечу, показывая, что настоящий характер закаляется на стадионах, в залах и на спортивных площадках.

Патриотический клуб "Город героев Москва" с помощью спорта поддерживает людей и делится ценностями. Координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по Центральному административному округу Сергей Карелин на своих занятиях передает технику и настрой на преодоление трудностей. В дальнейшем он планирует создать беговое сообщество ветеранов и молодежи.

Участник СВО, начальник отдела физкультурно-спортивного воспитания казачьей молодежи Всероссийского казачьего общества, мастер спорта по боксу Павел Шульский отмечает, что регулярные тренировки помогают сохранять себя в суровых условиях.

В свою очередь, старший тренер сборной Москвы по гиревому спорту и участник спецоперации Андрей Ландин считает, что спорт – это прежде всего выносливость, дыхание и дисциплина. А ветеран боевых действий, координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по Северо-Западному административному округу и тренер по рукопашному бою Иван Бакай убежден, что для достижения серьезных вершин необходим режим.

При этом студенты – амбассадоры "Молодежи Москвы" и участники Московского студенческого совета, а также учащиеся профильных колледжей и вузов со своей стороны осваивают профессии тренеров-преподавателей и реабилитологов.

Например, председатель студенческого совета Московской государственной академии физической культуры Виктория Волвенкина прошла путь от спортсмена-любителя до призера первенства мира по пауэрлифтингу, а также кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике.

Студент Колледжа культуры и спорта Шамиль Мустафин является тренером по конному спорту и кандидатом в мастера спорта по выездке. Он видит в спорте искусство общения и доверия. В свою очередь, студент-реабилитолог Даниил Лю-си-юнь отмечает важность индивидуального подхода.

Как стало известно ранее, в "Домиках добра" собрали около четырех тысяч подарков для участников спецоперации, а также для детей из новых регионов и животных из приютов. Пункты приема будут продолжать работу до 6 сентября, их можно найти на 30 площадках фестиваля "Московские сезоны". Кроме того, жители столицы могут передать вещи в 15 штабах "Москва помогает".