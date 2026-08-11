Жена вологодского губернатора опровергла информацию об избиении своим мужем

Фото: МАХ/"Филимонов LIVE"

Супруга губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, Ирина Филимонова, записала видеообращение, в котором назвала ложной информацию о том, что ее избил муж. Ролик опубликован в канале главы региона в МАХ.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что жена губернатора якобы находится в реанимации одной из больниц Ярославля после избиения мужем.

Филимонова указала на то, что появившаяся информация совершенно не соответствует действительности.

"Слава богу, как вы видите, все хорошо и замечательно", – заявила она.

Филимонова также посоветовала тем, кто распространяет эти сведения, обратиться к медицинским специалистам, отметив, что "в здравом уме такое не придумаешь". Глава региона в ответ на дезинформацию призвал не верить фейкам и не поддаваться на провокации. Он также добавил, что выборы становятся все ближе, поэтому "сильнее корежит бесноватых".

Ранее в Приморском крае прокуратура организовала проверку после того, как жительница Владивостока публично заявила о систематических побоях со стороны мужа, который является профессиональным бойцом ММА. По словам пострадавшей, она перенесла 5 сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки.

