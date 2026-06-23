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23 июня, 09:26

Политика

В ГД опасаются роста противников брака из-за принятия закона о насилии в семье

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Принятие закона о домашнем насилии вызовет у молодежи нежелание вступать в брак, заявила Агентству "Москва" председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она указала на то, что сейчас, по статистике, разводятся 8 из 10 семей, и задалась вопросом, будут ли молодые люди вступать в брак в случае принятия закона. По ее словам, мужчины будут бояться, что "любое прикосновение дома к жене" приведет к "импульсивному" написанию заявлений от женщин, и тогда это можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье.

"Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать. Это уже не первая дискуссия", – подчеркнула Останина.

Она добавила, что авторы законодательной инициативы должны предоставить аналитику по всем этим вопросам, а также то, как это скажется на желании создавать новые семьи и на процессе развода.

По мнению Останиной, при принятии закона статистика разводов будет составлять "10 семей из 10", при этом молодежь будет подпадать под запрещенную идеологию отказа от деторождения.

Ранее депутат Государственной думы от партии "Новые люди" Ксения Горячева выступила с инициативой закрепить в законодательстве норму, согласно которой факт семейного или бытового насилия может рассматриваться как смягчающее обстоятельство при совершении преступления против лица, совершавшего домашнее насилие.

По ее задумке, суд будет обязан учитывать условия совершения преступления и то, почему человек дошел до такого состояния.

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