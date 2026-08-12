Поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несколько поездов задерживаются на Павелецком направлении Московской железной дороги из-за остановки состава № 6512. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Инцидент произошел на станции Коломенское в 08:36 в связи с нахождением посторонних лиц на крыше подвижного состава. Электропоезд следовал по маршруту аэропорт Домодедово – Москва.

"Локомотивная бригада предприняла плавное торможение, чтобы не травмировать тех, кто находится на крыше", – говорится в сообщении.

Кроме того, утром на этой же станции для оказания медицинской помощи пассажиру совершил вынужденную остановку пригородный поезд. В результате две электрички, следовавшие в сторону Москвы, были задержаны на 28 и 25 минут соответственно.

МЖД делает все необходимое для скорейшего введения поездов в график.

Ранее электропоезд "Иволга" успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу в рамках развития проекта Центрального транспортного узла.

Тестовые поездки являются обязательным этапом перед полноценным запуском. Эксперты оценили интервалы движения между остановками, особенности прохождения мостовых и путепроводных сооружений, скорость поезда, а также общую готовность железнодорожного полотна.