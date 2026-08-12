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12 августа, 16:45

Политика

Шойгу заявил, что на Украине открыто пропагандируется культ смерти

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На Украине не только героизируются пособники нацистов, но и открыто пропагандируется культ смерти с ужасными ритуалами, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"На современной же Украине открыто пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы, вроде отжиманий на похоронах уничтоженных вэсэушников", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Он также заявил, что идеологи и последователи нацистов и бандеровцев отправятся на "свалку истории", а совершившие преступления ответят за них.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник ранее заявил, что радость Украины после атаки на Новороссийск является "взращенным неонацизмом". Он указал на то, что в соцсетях под рубрикой "Из приятного" украинские пользователи выкладывают фото и видео атакованного ВСУ города.

Украинские дроны атаковали Краснодарский край в ночь на 12 августа. В результате есть погибшие и пострадавшие. В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.

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