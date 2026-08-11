Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Назначенный в июле на должность главкома ВСУ Михаил Драпатый своими высказываниями доказал оправданность целей России. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что Драпатый не раз "обнажал неонацистскую сущность киевского режима". В частности, в интервью украинским СМИ он утверждал, что российская нация не имеет права на существование, а жителей Донбасса он оскорблял "непечатными словами".

"Подобные выпады лишний раз доказывают обоснованность целей по денацификации Украины. Над чем и будем работать", – заключил Галузин, которого цитирует ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим украинской армией в июле. До этого тот занимал должность командующего объединенными силами ВСУ.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ стало компромиссом между Зеленским и западными либеральными кругами. По словам дипломата, украинский лидер хотел сохранить на посту Александра Сырского, однако под давлением политических и международных кругов ему пришлось уступить.