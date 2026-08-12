Посольство РФ заявило, что Румыния выдала куски пенопласта за сбитые "российские БПЛА"

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Посольство РФ в Бухаресте заявило, что румынские власти не предоставили никаких фактов, подтверждающих российское происхождение упавших на территории страны беспилотников, выдав за доказательства куски пенопласта. Об этом сообщает газета "Известия".

В дипмиссии отметили, что еще две недели назад местная пресса активно распространяла сюжет о нейтрализации нескольких БПЛА. Реальных улик, связывающих дроны с РФ, так и не было представлено. В посольстве назвали произошедшее срежиссированной постановкой со стрельбой по учебным мишеням.

"Цель которой (постановки. – Прим. ред.) – оправдать в глазах румынского общества курс на милитаризацию, сопровождаемый существенным ростом военных затрат на фоне непростой социально-экономической обстановки в стране", – подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты добавили, что Бухарест уже не первый год выступает за увеличение военного потенциала союзников в Черном море, позиционируя себя как "форпост" НАТО, и закупает дорогостоящее западное вооружение за счет налогоплательщиков. В посольстве также заверили, что Россия фиксирует наращивание сил и инфраструктуры Альянса вблизи своих границ и принимает ответные меры.

Ранее в мае в городе Галац на востоке Румынии в один из жилых домов врезался беспилотник. В официальном Бухаресте заявляли, что БПЛА якобы принадлежал России. Владимир Путин позже отмечал, что упавший беспилотник, скорее всего, был украинским.

Затем аналогичный инцидент произошел в конце июля. Президент Румынии Никушор Дан сообщал, что в воздушном пространстве страны был сбит БПЛА. По данным Минобороны Румынии, это стало третьим подобным случаем.

