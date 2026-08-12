Психолог Вероника Степанова вышла замуж за экс-супруга

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/veronik20011

Блогер и психолог Вероника Степанова сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что вышла замуж за бывшего супруга Николая.

Степанова опубликовала соответствующие снимки в соцсетях. Торжество прошло в Мексике.

По словам блогера, она живет с мужчиной уже 32 года. Пара познакомилась, когда психологу было 15 лет, а ее будущему мужу – 19. В 17 лет Степанова родила дочь Александру, после чего в отношениях возникли трудности, поэтому супруги развелись.

Спустя два года пара воссоединилась, но решила не расписываться вновь. Позже у них родилась еще одна дочь Серафима.

Степанова отметила, что решила организовать свадьбу, чтобы "закрыть гештальт", так как в 90-х у нее не было денег на полноценное торжество.

"Меня, например, всю жизнь тяготили эти бракосочетания. Это ощущалось как жена должна в какой-то клеточке сидеть. А от того, что у меня нет этих штампов, что я нахожусь в разводе – он меня очень сильно как будто бы облегчал", – отметила блогер.

Она пояснила, что ей был важен праздник, а супругу – документы.

Ранее поженились певица Клава Кока и блогер Дима Масленников. Торжество состоялось 5 августа. Мероприятие прошло без лишнего внимания публики. При этом об их помолвке стало известно в апреле 2026 года. Тогда певица разместила фотографии с кольцом и возлюбленным.

