Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/klavacoca

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников поженились, сообщает Super со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, торжество прошло в среду, 5 августа, и было тихим, без лишнего внимания публики.

О помолвке стало известно в апреле 2026 года. Тогда певица разместила фотографии с кольцом и возлюбленным.

Одновременно с этим исполнительница опубликовала обложку альбома под названием "Как я люблю тебя", на которой она запечатлена вместе с избранником.

При этом на протяжении длительного времени Кока и Масленников заверяли своих поклонников в том, что их связывают исключительно дружеские отношения.