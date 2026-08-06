06 августа, 15:17Шоу-бизнес
Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/klavacoca
Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников поженились, сообщает Super со ссылкой на источник.
По словам инсайдера, торжество прошло в среду, 5 августа, и было тихим, без лишнего внимания публики.
О помолвке стало известно в апреле 2026 года. Тогда певица разместила фотографии с кольцом и возлюбленным.
Одновременно с этим исполнительница опубликовала обложку альбома под названием "Как я люблю тебя", на которой она запечатлена вместе с избранником.
При этом на протяжении длительного времени Кока и Масленников заверяли своих поклонников в том, что их связывают исключительно дружеские отношения.
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