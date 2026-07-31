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31 июля, 11:09

Шоу-бизнес

Комик Екатерина Вяликова вышла замуж за Алексея Шальнова

Фото: vk.ru/aleshalnov

Российская комикесса Екатерина Вяликова вышла замуж за артиста Алексея Шальнова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на личный блог комикессы, где она опубликовала праздничную фотографию.

"С днем дня, когда в жизни есть место лебедям из шариков", – подписала снимок Вяликова.

На фото она запечатлена вместе с новоиспеченным супругом. На девушке свадебное платье с кружевом, в руках она держит букет невесты из подсолнухов. Ее мужчина надел белую рубашку с необычным длинным воротником. На пальцах правой руки у них видны обручальные кольца.

Ранее голливудская актриса Эмма Робертс и ее возлюбленный и коллега Коди Джон сыграли свадьбу. Для торжества невеста выбрала белое облегающее макси-платье Monique Lhuillier. Жених предпочел белую рубашку и коричневый брючный костюм.

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