FOX 5: в США юноша позволил акуле укусить себя, защищая беременную невесту

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В американской Флориде 22-летний Джейкори Хай спас свою беременную невесту во время нападения акулы на пляже Дейтона-Бич. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на FOX 5.

Когда молодые люди стояли в воде по пояс, акула длиной около 1,2 метра вцепилась Хаю в левую ногу. Он мгновенно осознал, что это акула, но в первую очередь подумал о безопасности невесты.

Оттолкнув девушку к берегу, Хай продолжил отбиваться от хищницы, которая пыталась укусить его за руку и другую ногу. В итоге ему удалось выбраться на сушу, где он увидел, что нога сильно кровоточит.

В больнице Хаю сделали операцию. Медики обнаружили повреждение связок и сухожилий левой стопы и лодыжки. Восстановление, по прогнозам, займет около трех месяцев.

Ранее крупнейший пляж Нью-Йорка Рокавей-Бич оказался под угрозой закрытия из-за акул, которых заметили вблизи береговой линии. В частности, несколько случаев обнаружения хищников были зафиксированы у берегов Рокавея. В связи с этим местные власти объявили о возможных временных ограничениях на посещение пляжа.