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24 июня, 20:38

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The Guardian: вышедшая из комы после нападения акулы в Сиднее женщина сказала три слова

В Австралии вышедшая из комы после нападения акулы женщина произнесла первые слова

Фото: depositphotos/sudok1

Женщина по имени Лия Стюарт, впавшая в кому после нападения акулы в Сиднее в Австралии, пришла в себя и произнесла первые слова. Об этом написала газета The Guardian.

"Я люблю вас", – сказала она своему партнеру и маме.

Стюарт 34 года, она работает учительницей. В июне на нее напала акула на пляже Коуджи. Она получила тяжелые травмы и 10 дней находилась в коме. Женщине провели несколько операций. В том числе ей ампутировали руку. В будущем ее ждут и другие хирургические вмешательства.

Брат девушки Джош Стюарт раскрыл, что медики целую неделю поддерживали ее жизнь. Они проводили операции, не торопясь уменьшали уровень седации. Это дало возможность на короткое время вывести пациентку из искусственной комы.

Учительница первым делом спросила о своей дочери. Она хотела знать, что девочка в порядке.

Семья назвала неожиданным быстрое пробуждение Стюарт. По их мнению, это чудо и результат поддержки, которую они получали от других людей в последние дни. Пока женщина находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее тигровая акула пыталась откусить голову посетителю океанариума в Китае. Случай произошел в городе Чанша. Мужчина решил поплавать с хищницей.

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