Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Глава города указал, что на месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

Очередная атака на столицу началась в среду, 24 июня. Первый аппарат был ликвидирован в 04:07. По последним данным, на подлете к Москве нейтрализовано уже 17 БПЛА.

На фоне этого временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, а Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Как уточнили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.