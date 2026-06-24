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24 июня, 22:07

Политика

Лавров заявил, что поддержал бы выход России из ОБСЕ

Фото: kremlin.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что хотел бы выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он сообщил на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Министр назвал ОБСЕ "полумертвой организацией". Он уточнил, что обсуждал вопрос выхода с замглавы МИД Александром Грушко, однако окончательное решение будет принимать Владимир Путин.

"<...> Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации. Если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Мы выйдем одни", – сказал Лавров.

Он уточнил, что России не будет "неуютно" от того, что она покинет ОБСЕ в одиночку, но никогда не лишнее иметь площадку, "где тебя в открытую при тебе поливают грязью, которую начерпали из лужи, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты".

"А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры", – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что Москва не рассматривает возможность выхода из организации. Дипломат назвал ОБСЕ уникальной платформой, которая позволяет напрямую доносить российскую точку зрения до представителей стран НАТО и европейских государств.

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