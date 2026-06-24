24 июня, 21:37Транспорт
В Москве сняли все ограничения движения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Все ограничения для движения транспорта сняли в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс.
"На центральных улицах, мостах и набережных", – сказано в сообщении.
В том числе свободно можно передвигаться по Садовому кольцу и на съездах с него. Также это касается съездов с ТТК, МКАД, МСД в районе Волгоградского проспекта. Кроме того, все ограничения сняты на Ленинградском проспекте и на съездах с ТТК на него.
Улицы в Москве начали перекрывать днем в среду, 24 июня. Позднее запреты на движение повторились.
В частности, водителям временно запрещали проезжать по внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля, по Ленинградскому проспекту в районе дома 33А по направлению в центр.
Также эти меры коснулись движения на проспекте Академика Сахарова, проспекте Мира, улице Сретенке, Кремлевской набережной и других участках.
Движение ограничат на Варварке и Ильинке 26 и 27 июня