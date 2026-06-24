В Москве сняли все ограничения движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все ограничения для движения транспорта сняли в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс.

"На центральных улицах, мостах и набережных", – сказано в сообщении.

В том числе свободно можно передвигаться по Садовому кольцу и на съездах с него. Также это касается съездов с ТТК, МКАД, МСД в районе Волгоградского проспекта. Кроме того, все ограничения сняты на Ленинградском проспекте и на съездах с ТТК на него.

Улицы в Москве начали перекрывать днем в среду, 24 июня. Позднее запреты на движение повторились.

В частности, водителям временно запрещали проезжать по внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля, по Ленинградскому проспекту в районе дома 33А по направлению в центр.

Также эти меры коснулись движения на проспекте Академика Сахарова, проспекте Мира, улице Сретенке, Кремлевской набережной и других участках.

