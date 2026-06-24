Силы ПВО за день сбили 245 дронов ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в период с 07:00 до 20:00 24 июня сбили 245 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, дроны самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее российские военные поразили центр беспилотных систем сил спецопераций ВСУ. Удары нанесли с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника, склады боеприпасов и хранилищ горючего, используемые украинскими военнослужащими.