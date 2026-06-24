Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 20:54

Происшествия

Силы ПВО за день сбили 245 дронов ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в период с 07:00 до 20:00 24 июня сбили 245 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, дроны самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее российские военные поразили центр беспилотных систем сил спецопераций ВСУ. Удары нанесли с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника, склады боеприпасов и хранилищ горючего, используемые украинскими военнослужащими.

В столице открыт набор в добровольческий отряд "БАРС Москва"

Читайте также


происшествиярегионы

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика