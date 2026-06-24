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24 июня, 12:47

Политика

ВС РФ поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ за сутки поразили центр беспилотных систем сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилищ горючего, используемые ВСУ.

Кроме того, под удар попали цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, места их запуска, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Также штурмовые подразделения "Южной" группировки войск освободили 114 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики. ВСУ, в свою очередь, потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 машин, 2 квадроцикла, 3 артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления БПЛА.

Вместе с тем российские военные группировки войск "Запад" в северо-западной части Красного Лимана завершили уничтожение блокированных солдат ВСУ из 120-й бригады теробороны.

"За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, 2 квадроцикла, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 9 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", – добавили в Минобороны.

Ранее российская армия установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Его удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

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