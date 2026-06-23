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23 июня, 12:41

Политика

Силы ПВО РФ нейтрализовали 13 авиационных бомб и 462 БПЛА за минувшие сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Порядка 13 управляемых авиабомб и 462 беспилотника удалось сбить российским силам противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с ними были ликвидированы 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow британского производства.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время проведения спецоперации были ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 167 506 дронов и 662 зенитных ракетных комплекса.

Также российские средства уничтожили 29 880 танков и других боевых бронированных машин, 1 746 реактивных систем залпового огня, 35 464 артиллерийских орудия и миномета, а также 64 732 единицы специальной военной техники врага.

В задачи российской армии также входит поражение украинской инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины. Например, в ходе недавней операции были уничтожены транспортные, топливно-энергетические сооружения и объекты нефтепереработки, а также склады горючего.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили места сборки и хранения вражеских беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных, а также иностранных наемников в 142 районах.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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