ВС РФ поразили важные энергообъекты в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила в Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также в ДНР важные энергетические объекты, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен с помощью дронов "Гербера" войсками беспилотных систем.

19 июня Вооруженные силы РФ поразили важный украинский энергообъект в районе Золочева в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, что объект использовался в интересах ВСУ. Удар по нему был нанесен с помощью БПЛА "Герань".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва в ответ на атаки Киева будет наносить удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. По словам министра, данная задача была поставлена Владимиром Путиным, ее будут выполнять ВС РФ.

Лавров также вспомнил слова российского лидера, который сообщал после очередной атаки киевского режима, что Россия будет наносить массированные групповые удары на регулярной основе.

