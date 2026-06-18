ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. В Минобороны подчеркнули, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима.

В ночь на четверг, 18 июня, над Москвой была нейтрализована атака порядка 180 БПЛА. Как отметил Сергей Собянин, работа российской ПВО продолжается.

Кроме того, за прошедшую ночь над регионами России суммарно было сбито 555 вражеских дронов. БПЛА уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

