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08 августа, 10:16

Спорт

День рождения проекта "Спортивные выходные" пройдет в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Ежегодный фестиваль проекта "Спортивные выходные" состоится 23 августа в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие приурочено ко дню рождения проекта и организовано в рамках "Лета в Москве". Гостей ждут с 12:00 до 21:00 по адресу улица Лужники, дом 24, строение 7.

В программе – марафон тренировок, к которому можно присоединиться в любое время. Занятия проведут известные спортсмены Аделина Сотникова, Артур Далалоян, Евгения Медведева, а также профессиональные тренеры.

Самые активные участники получат подарки проекта. В течение дня на площадке будет работать ведущий, а завершится праздник выступлением Юлианны Карауловой.

Регистрация на фестиваль открыта на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что москвичи могут бесплатно заниматься спортом в любое время года. Для них работают проекты "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", открыты бесплатные секции, а также созданы условия для подготовки и сдачи нормативов ГТО. В частности, проект "Мой спортивный район" объединяет бесплатные тренировки для взрослых и детей старше шести лет.

"Москва – столица спорта": москвичи могут заняться бегом в городских парках

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Сюжет: Лето в Москве
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