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19 июня, 10:08

Политика

ВС РФ уничтожили важный энергообъект ВСУ в Харьковской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российская армия ликвидировала важный украинский энергообъект в районе Золочева в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что данный объект использовался в интересах украинских военных. Удар по нему был нанесен с помощью беспилотника "Герань".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на атаки Киева будет наносить удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. По его словам, данная задача была поставлена Владимиром Путиным, ее будут выполнять российские военные.

Лавров также напомнил слова президента, который заявлял после очередной атаки киевского режима, что теперь Россия будет наносить массированные групповые удары на регулярной основе.

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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