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17 июня, 12:45

Политика

Минобороны заявило об уничтожении последней артерии снабжения ВСУ в Красном Лимане

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ликвидировали последнюю артерию снабжения Вооруженных сил Украины в Красном Лимане ДНР с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Речь идет об уничтожении переправы через Северский Донец в районе Маяков в Донецкой Народной Республике.

Ранее на этой неделе сообщалось об освобождении подразделением группировки войск "Запад" 35 объектов в Красном Лимане. Уточнялось, что во время огневого поражения были уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 5 наземных роботизированных комплексов и 2 пикапа.

Также группировка войск "Южная" освободила поселок Артема в ДНР. Кроме того, в Сумской области подразделения "Севера" поразили живую силу, а также технику механизированной и двух бригад теробороны Украины.

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