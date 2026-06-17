Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Кутузовку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск "Центр".

Помимо этого, штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжают активно наступать в городе Константиновка, который расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В частности, им удалось освободить от украинских военных уже 96 зданий.

Несмотря на это, российская армия продолжает ликвидацию окруженных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части города. Например, за последние сутки в Константиновке было уничтожено свыше 70 украинских солдат, 6 машин и более 20 наземных роботизированных комплексов.

Константиновка являлась логистическим центром, через который осуществлялось снабжение и ротация украинских военных в Краматорско-Славянской агломерации. Освобождение данного населенного пункта предоставит российским военным путь для последующего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Взять поселок под контроль удалось в результате активных наступательных действий группировки войск "Центр".

