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16 июня, 12:16

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Взять поселок под контроль удалось в результате активных наступательных действий группировки войск "Центр".

Кроме того, ВС РФ продвигаются в Константиновке в ДНР. Наступательные действия в населенном пункте ведут штурмовики "Южной" группировки войск. В результате российские силы смогли освободить от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще 120 зданий.

"В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские силы продвигаются по всем направлениям в зоне СВО. За последнее время ВС РФ смогли освободить населенный пункт Артема в ДНР. Кроме того, подразделения "Севера" улучшили тактическое положение и поразили противника в зоне населенных пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск в Сумской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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