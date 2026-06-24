Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить его удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

В оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие села под контроль поспособствовало расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций бойцов "Севера" на сумском направлении. Там добавили, что российская армия с каждым днем все больше продвигается вперед, вытесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ) дальше от границы.

Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сделать это смогли бойцы "Южной" группировки войск.

